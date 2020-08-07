Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Лукашенко

Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Стороны обсудили задержание 33 граждан России в Белоруссии и выразили уверенность, что урегулирование данной ситуации будет проходить «в духе взаимопонимания», указано в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин отметил заинтересованность России в сохранении стабильной обстановки внутри Белоруссии и спокойном проведении предстоящих выборов главы государства.

Ранее белорусский telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент России Владимир Путин позвонил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.

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