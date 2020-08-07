Лукашенко: Киев дал сигнал о вторжении второй группы боевиков с юга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Украина предупредила о вторжении еще одной группы боевиков с юга.

«Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Белоруссии», — сказал глава государства.

Однако он усомнился в достоверности этой информации.

«Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили», — отметил Лукашенко.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

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