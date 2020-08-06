В посольстве США подтвердили отправку россиянам СМС с предложением $10 млн за информацию

Посольство США в России подтвердило, что рассылка гражданам РФ СМС-сообщений с предложением предоставить информацию о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США была организована Госдепартаментом.

Отвечая на соответствующий запрос «Газеты.Ru», в московском посольстве указали, что полученные россиянами «сообщения — часть программы Госдепартамента США Rewards for Justice (RFJ, Вознаграждение за помощь правосудию)».

В рамках этой программы Госдеп предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за «информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя преступных кибер-операциях».

В посольстве указали, что администрация президента США Дональда Трампа «не потерпит иностранного вмешательства» в электоральные процессы и готова реагировать на возможные угрозы «серьезными последствиями».

Ранее, 6 августа, россияне стали рассказывать о получении СМС-сообщения с текстом «Госдеп США предлагает $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь». СМС сопровождалась ссылкой на Twitter-аккаунт программы RFJ на русском языке.

Как писала «Газета.Ru», подобные СМС получали жители Москвы, Самарской области и других регионов России. Среди получателей были обнаружены депутат городской думы Екатеринбурга, отставной полковник полиции и бывший чиновник Минфина России. По какому принципу выбирались получатели для СМС-рассылки посольство США в Москве не ответило.