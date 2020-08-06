США внесли в черный список трех ливийцев и мальтийскую компанию

США ввели санкции в отношении трех граждан Ливии, а также компании, базирующейся на Мальте. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

Минфин заявил, что мальтийская компания Alwefaq Ltd была внесена в черный список. Кроме того, в список попало судно Maraya.

Ранее сообщалось, что США угрожают ввести санкции против фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Причиной угрозы является якобы препятствование Хафтара экспорту нефти из Ливии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит Правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает маршал Хафтар.

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