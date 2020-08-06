В МИД РФ заявили, что США продолжают курс на очернение России
США ведет курс на очернение России, обвинения Вашингтона в «пропаганде» бездоказательны и неприемлемы. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает РИА «Новости».
Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепе США обнародовал доклад о «столпах российской дезинформации», в котором говорится о «российской пропаганде», распространяемой якобы через российские СМИ с государственным финансированием и др.
«Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам», — отметил Зайцев.
По его словам, представленный документ подготовлен исходя из политических соображений, и носит предвзятый характер.
«Такая риторика в отношении нашей страны неприемлема. Демонстрируемый администрацией США неконструктивный подход не способствует возобновлению и активизации реального сотрудничества наших стран», — резюмировал представитель российского МИД.
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