В МИД РФ заявили, что США продолжают курс на очернение России

США ведет курс на очернение России, обвинения Вашингтона в «пропаганде» бездоказательны и неприемлемы. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает РИА «Новости».

Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепе США обнародовал доклад о «столпах российской дезинформации», в котором говорится о «российской пропаганде», распространяемой якобы через российские СМИ с государственным финансированием и др.

«Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам», — отметил Зайцев.

По его словам, представленный документ подготовлен исходя из политических соображений, и носит предвзятый характер.

«Такая риторика в отношении нашей страны неприемлема. Демонстрируемый администрацией США неконструктивный подход не способствует возобновлению и активизации реального сотрудничества наших стран», — резюмировал представитель российского МИД.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМС от Госдепа: россиянам предлагают $10 млн за информацию

— В МИД рассказали о вмешательстве спецслужб США в жизнь россиян