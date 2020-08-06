Брат Каддафи назвал ответственных за ливийский кризис

Совет Безопасности ООН и НАТО должны принести официальные извинения перед народом Ливии за агрессию в 2011 году. С таким заявлением выступил лидер движения «Фронта национальной борьбы в Ливии», двоюродный брат бывшего главы страны Муамара Каддафи Ахмед Каддаф ад-Дам, передает РИА «Новости».

Политик утверждает, что действия Североатлантического альянса разрушили важный предохранительный клапан всего региона Северной Африки», которым, по его мнению, была Ливия.

Он напомнил, что в 2011 Совбез ООН взял на себя ответственность за все происходящее в стране, при этом, отметил ад-Дам, организация не смогла предотвратить появление экстремистов и террористов, которых раньше якобы не было ни на ливийской территории, ни в Северной Африке.

Лидер политического движения считает, что Совет Безопасности ООН при желании в течение нескольких часов может урегулировать кризис в Ливии.

«Но на Западе не хотят разрешения ливийской проблемы, Западу выгодно продолжение творящегося в Ливии хаоса... Все, что происходит сегодня в Ливии, — за это ответственно НАТО и Совет Безопасности ООН», — подчеркнул Ахмед Каддаф ад-Дам, добавив, что эти структуры обязаны извиниться перед ливийцами.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит Правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар.

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