Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Тихоновской отпустили из милиции

В МВД Белоруссии заявили, что не задерживали представителя штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз, а пригласили на беседу. Об этом сообщает ТАСС.

«Ее никто не задерживал, а пригласили на беседу», — сказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Отмечается, что на данный момент Мороз отпущена из милиции.

Ранее сообщалось, что Мороз была задержана утром 6 августа на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу.

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