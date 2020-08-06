Лукашенко заявил, что среди задержанных в Белоруссии есть лица с паспортами США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди всех задержанных во время выборов в стране есть люди «с американскими паспортами, женатые на американках, работающие в Госдепе». Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Соответствующее заявление было сделано во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
По словам Лукашенко, в республике задержано «немало людей», которые намеревались «дестабилизировать обстановку в стране». Президент отметил, что их вина доказана, а властям «известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки».
«И речь далеко не только о задержании членов ЧВК (частной военной компании – ред.)», — приводит пресс-служба слова главы республики.
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