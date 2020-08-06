Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о создании правительственной комиссии по русскому языку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку», — рассказал он, напомнив, что такое поручение рал ранее президент России.

Глава кабмина уточнил, что задача комиссии – сохранение и обеспечение развитие русского языка в России и в мире.

По его словам, необходимо сформировать целостную языковую политику, разработать единые требования к словарям, справочникам и грамматикам, содержащим нормы современного русского литературного языка.

Кроме того, Мишустин считает необходимым провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации.

Важной частью работы комиссии будет вопрос повышения уровня подготовки специалистов, особенно тех, чья деятельность связана с использованием русского языка.

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