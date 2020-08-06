Посол России и глава МИД Белоруссии провели встречу в Минске

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев провел встречу с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, дипломаты обсудили актуальные для Минска и Москвы вопросы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служу российской дипмиссии.

Отмечается, что во время переговоров поднимались такие темы, как интеграционное взаимодействие, ход избирательной кампании в республике.

Стороны также затронули тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Белоруссии.

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