Гордон заявил, что Лукашенко согласен выдать Киеву задержанных россиян

Минск согласен выдать задержанных россиян. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон по итогам интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам журналиста, прокуратура и другие правоохранительные органы получат «зеленый свет» и сделают все для экстрадиции преступников.

Гордон выразил надежду на передачу Киеву всех лиц, которые причастны к преступлениям, совершенным на территории Украины.

Ранее Лукашенко и украинский президент Владимир Зеленский обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных.

Под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

Киев подозревает их в причастности к террористической деятельности на территории Украины.