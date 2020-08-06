Лукашенко рассказал об оппозиционных взглядах сына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай придерживается оппозиционных взглядов. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».
Белорусский лидер рассказал Гордону, что Николай Лукашенко «оппозиционно настроен к власти вообще». Он отметил, что у 15-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение.
Также украинский журналист подчеркнул, что Лукашенко не хотел бы видеть своего сына на посту президента в будущем.
Кроме того, Гордон уточнил, что президент Белоруссии согласился с ним на интервью также из-за Николая, так как тот смотрит все выпуски передач журналиста и попросил отца прийти на интервью.
Отмечается, что это первый раз, когда Лукашенко дал интервью на YouTube.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: