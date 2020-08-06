Лукашенко рассказал об оппозиционных взглядах сына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай придерживается оппозиционных взглядов. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

Белорусский лидер рассказал Гордону, что Николай Лукашенко «оппозиционно настроен к власти вообще». Он отметил, что у 15-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение.

Также украинский журналист подчеркнул, что Лукашенко не хотел бы видеть своего сына на посту президента в будущем.

Кроме того, Гордон уточнил, что президент Белоруссии согласился с ним на интервью также из-за Николая, так как тот смотрит все выпуски передач журналиста и попросил отца прийти на интервью.

Отмечается, что это первый раз, когда Лукашенко дал интервью на YouTube.

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