США считают Россию ведущей угрозой в сфере дезинформации
Россия является ведущей угрозой в сфере дезинформации и пропаганды, указано в докладе американского Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды».
По мнению Госдепа, российская «экосистема пропаганды» состоит из официальных правительственных каналов, государственных средств массовой информации, прокси-ресурсов и социальных сетей.
«Кремль несет прямую ответственность за развитие этих тактик и платформ [пропаганды] как части подхода к использованию информации как оружие», — указано в докладе.
В докладе заявляется, что российские власти вкладывают значительные ресурсы в развитие каналов пропаганды, спецслужб и прокси-ресурсов «для проведения злонамеренной киберактивности с целью поддержать свои усилия по дезинформации».
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