Захарова посмеялась над обещанием $10 млн за данные о вмешательстве в выборы в США
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла намерение Госдепа США платить $10 млн за данные о причастных к вмешательству в выборы в США.
«Каждому?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США объявили награду в $10 млн каждому, кто раскроет информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы.
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