Кандидат на пост посла США в Минске призвала США не упускать возможности в Белоруссии

Кандидат на пост американского посла в Минске Джули Фишер заявила о том, что Вашингтон имеет возможности для сотрудничества с Белоруссией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также призвал не упускать эти возможности.

«У США есть шанс в Белоруссии. Ради блага региональной безопасности и стабильности мы не должны позволить этому шансу пройти мимо», — сказала Фишер.

Кроме того, кандидат на пост посла добавила, что Белоруссию не стоит принуждать к зависимости от одной страны. Она подчеркнула, что США не требуют от Минска выбирать между Востоком и Западом.

Дипломат также выразила обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии перед предстоящими президентскими выборами.

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