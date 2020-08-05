Кандидат на пост посла США в Минске призвала США не упускать возможности в Белоруссии
Кандидат на пост американского посла в Минске Джули Фишер заявила о том, что Вашингтон имеет возможности для сотрудничества с Белоруссией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она также призвал не упускать эти возможности.
«У США есть шанс в Белоруссии. Ради блага региональной безопасности и стабильности мы не должны позволить этому шансу пройти мимо», — сказала Фишер.
Кроме того, кандидат на пост посла добавила, что Белоруссию не стоит принуждать к зависимости от одной страны. Она подчеркнула, что США не требуют от Минска выбирать между Востоком и Западом.
Дипломат также выразила обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии перед предстоящими президентскими выборами.
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