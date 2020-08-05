Соперница Лукашенко обратилась за помощью к Меркель

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась за помощью к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, пишет издание Bild.

«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы», — сказала Тихановская.

Политик добавила, что боится за свою жизнь и получает анонимные угрозы, из-за которых была вынуждена отправить детей за границу.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий лидер республики Александр Лукашенко.

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