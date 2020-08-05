Медведев: попытки Минска создать из РФ образ врага будут иметь печальные последствия

Зампред Совбеза РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что попытки властей Белоруссии создать из России образ врага будет иметь печальные последствия. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, российско-белорусские отношения, Союзное государство, интеграция превратились в мелкую разменную монету в ходе избирательной кампании в республике.

Политик отметил, что сложно отделаться от мысли, что происходящие разные казусы — это часть политической технологии. А именно, обратил внимание Медведев, стремление вылепить образ врага и с его помощью достичь политического результата.

«Неважно, разберемся с этими русскими (33 гражданина РФ, задержанные в Минске), там, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды. Это очень печально. И последствия этого будут печальные», — сказал зампред Совбеза в ходе встречи с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап».

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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