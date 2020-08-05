Зеленский и Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили экстрадицию задержанных под Минском россиян, пишет агентство БелТА.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Белоруссия будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

Украина заявляет, что задержанные могут быть причастны к военным преступлениям в Донбассе.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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