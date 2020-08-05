Вице-премьер Испании заступилась за бывшего короля Хуана Карлоса

Заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво выступила в защиту бывшего короля страны Хуана Карлоса, заявив, что он не сбегал со своей родины, так как ему не предъявляли обвинение по какому-либо делу, передает РИА «Новости».

По словам Кальво, экс-монарх просто решил покинуть страну, но это не значит, что он не доступен для Испании.

Вице-премьер подчеркнула, что испанское правительство поддерживает «безупречные» и «необходимые» отношения с правящим королем Филиппом VI, несмотря на судебные расследования в отношении его отца.

Уже несколько лет вокруг бывшего короля Испании продолжаются коррупционные скандалы. Последним стал материал в газете El Mundo об отмывании Хуаном Карлосом I крупных денежных средств в момент его нахождения на престоле.

Несмотря на все эти скандалы, Конституция Испании не позволяет привлекать бывших монархов к уголовной ответственности. Ранее в СМИ появилась информация, что Филипп VI намерен официально лишить отца титула, чтобы отдать его под суд. Это будет первый прецедент за всю историю королевства. Кроме того, семья Филиппа VI намерена отказаться от получения денег за счет бюджета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Каталонии требует отречения короля Испании

— Бывший король покинул Испанию из-за коррупционного скандала

— Бывший король официально покинул Испанию