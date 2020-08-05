Кандидат в президенты Белоруссии призвал отказаться от союзного договора с Россией

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что Минск и Москва должны заменить союзный договор на более актуальный документ о сотрудничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы должны аккуратно, но перевернуть страницу. Мы должны сказать, что идем дальше, должны заключить новое соглашение», — сказал он.

Дмитриев отметил, что документ неактуален, так как «содержит огромное количество положений, которые, мы должны в этом себе честно признаться, никто не собирается выполнять», но они служат поводом «злиться друг на друга».

Так, кандидат в президенты предложил зафиксировать те обязательства, к которым обе страны не готовы, например, в части единых цен на энергоресурсы, после чего построить близкие и дружеские отношения без ложных надежд.

По его словам, союзный договор нужно заменить более актуальным документом, который будет касаться экономической, социальной и гуманитарных сфер.

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