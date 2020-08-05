Россия ослабила ограничения на въезд для иностранцев

Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для краткосрочных командировок иностранцев, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок», — говорится в тексте.

Отмечается, что речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов тех стран, с которыми есть соглашения о безвизовых поездках.

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