Россия ослабила ограничения на въезд для иностранцев
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Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для краткосрочных командировок иностранцев, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.
«Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок», — говорится в тексте.
Отмечается, что речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов тех стран, с которыми есть соглашения о безвизовых поездках.
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