В Минске открыли дело из-за угроз главе участкового избиркома
В Минске завели уголовное дело в связи с угрозами, которые поступили в адрес председателя участковой избирательной комиссии по выборам президента, передает пресс-служба городского управления СК Белоруссии.
Отмечается, что по данному факту было открыто дело по статье 366 УК Белоруссии («Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»).
По информации следствия, вечером 3 августа председатель участковой избирательной комиссии нашла в почтовом ящике по месту жительства, а также в подъезде своей родственницы листовки, в которых были написаны «угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей». При этом листовка содержала ее контактные данные и фотографию.
Личность распространившего листовки пока не установлена.
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