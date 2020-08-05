В Минске открыли дело из-за угроз главе участкового избиркома

В Минске завели уголовное дело в связи с угрозами, которые поступили в адрес председателя участковой избирательной комиссии по выборам президента, передает пресс-служба городского управления СК Белоруссии.

Отмечается, что по данному факту было открыто дело по статье 366 УК Белоруссии («Угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»).

По информации следствия, вечером 3 августа председатель участковой избирательной комиссии нашла в почтовом ящике по месту жительства, а также в подъезде своей родственницы листовки, в которых были написаны «угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей». При этом листовка содержала ее контактные данные и фотографию.

Личность распространившего листовки пока не установлена.

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