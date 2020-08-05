В Госдуме прокомментировали заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые тот произнес в ходе обращения к нации, считает, что глава республики ничего страшного в адрес России не сказал, передает РБК.

«Что касается его (Лукашенко. – прим. ред.) высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было», — заявил Калашников.

По словам парламентария, это было лишь «голословное заявление» белорусского лидера о том, что группа лиц была послана для дестабилизации обстановки. При этом Россия, как подчеркнул депутат, не заинтересована в дестабилизации в Белоруссии.

Ранее Лукашенко во время обращения к нации заявил, что если в Белоруссии случится дестабилизация обстановки и революция, то разгорится «пожар до Владивостока».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко заявил, что при попытке дестабилизации Белоруссии «до Владивостока будет тяжело»