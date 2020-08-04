Генсек Совбеза Белоруссии рассказал о попытках проведения «цветных революций» в стране

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что за время независимости страна пережила шесть попыток проведения «цветных революций». Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook.

Он отметил, что иногда попытки иностранного вмешательства проходили в «закамуфлированных формах».

В качестве примера он привел «трансформацию», которая предполагает смену сознания населения страны, его ценностей, что приводит к «кардинальному демонтированию суверенитета».

По мнению политика, инструментом такого вмешательства становятся социальные сети, блоги, негосударственные СМИ и внешне неполитизированные структуры, без которых современная жизнь не могла бы существовать. Их применение госсекретарь назвал «решающим фактором конфликтов и социальных потрясений XXI века».

«Выражусь образно - нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», — заключил Раков.

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