В Госдепе заявили о готовности принять любые итоги свободных выборов в Венесуэле

Спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что американские власти готовы признать любые итоги свободных и честных выборов в Венесуэле, независимо от того, какая политическая сила одержит победу, сообщает ТАСС.

«Свободные и справедливые президентские выборы необходимы, чтобы Венесуэла мирным путем смогла восстановить свою демократию и достичь процветания. Соединенные Штаты признают результаты свободных и справедливых выборов, независимо от того, какая партия победит», — сказал Абрамс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти будут стремиться к достижению «подлинной независимости» республики, а его администрация «всегда будет бороться с социализмом».

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