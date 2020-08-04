Эксперт прокомментировал избирательный процесс в Пермском крае

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев отметил в беседе с «Газетой.Ru», что регистрация избирательной комиссией Пермского края не всех кандидатов на пост губернатора региона — «обычное дело». Только некоторые кандидаты, считает эксперт, занимаются «политическим шантажом».

«Это обычное, нормальное дело. Документы подают большое количество людей, но они не осиливают прохождение муниципального фильтра. Муниципальный фильтр — дело сложное. Нужно с депутатами работать, нужно быть у них в авторитете, нужно показывать, что от тебя есть польза, либо хотя бы какая-то партийная принадлежность и эти депутаты в знак солидарности с однопартийцем ставят [подписи] за тебя. Здесь явно партии не имели нужного количества депутатов. Если мы говорим про «Справедливую Россию», которая больше всех возмущалась, то мы видим, что у них тоже не хватало и даже единороссы им помогали. Насколько я понимаю, люди там больше были сосредоточены на каком-то политическом шантаже, чем на сборе подписей, например, депутат от «Справедливой России», — отметил эксперт.

Говоря об Александре Репине, который не прошел регистрацию из-за недостатка подписей, Матвейчев отметил, что он «пытается свалить с больной головы на здоровую». «Ему нужно было сделать одну простую вещь — заниматься давно и тщательно работой с депутатами. Он вместо решения юридических вопросов пытается делать какие-то странные политические заявления», — отметил спикер, говоря о недавней пресс-конференции Репина.

«Он предлагает губернатору и комиссии нарушить закон (и зарегистрировать его — «Газета.Ru»). Вопреки несобранным подписям он требует, чтобы его зарегистрировали — губернатор, комиссия взяли такие и совершили уголовное преступление и его зарегистрировали. Он требует, чтобы его какие-то коммерческие вопросы были решены, связанные с какими-то стройками и прочими вещами. Ну это что такое? Он где живет? Человек претендовал на должность губернатора, он себе всерьез представляет, что в стране нет законов? Губернатор может что-то приказать, этих распустить», — сказал Матвейчев.

«Это просто свидетельствует о том, что перед нами низовой политик-популист, скорее бизнесмен, живущий странными представлениями, которые скорее какими-то газетами навязаны, СМИ, нежели человек, готовый к реальному управлению государством», — уверен эксперт.