В Минфине предложили увеличить президентские расходы

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию, пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Траты могут увеличиться на 88,8 млн рублей, до 14,28 млрд рублей. В 2022 году расходы могут достичь 14,4 млрд рублей, в 2023 — 14,8 млрд рублей.

Также предлагается повысить расходы на деятельность заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

В министерстве подчеркнули, что цифры примерны и могут поменяться.