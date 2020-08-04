Москва и Вашингтон прорабатывают проведение консультаций по антитеррору

Россия и США прорабатывают возможность проведения консультаций по антитеррору. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, российскую делегацию представит заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов.

Рябков также напомнил, что этот диалог был приостановлен по инициативе Вашингтона, Москва, в свою очередь, заинтересована в его продолжении.

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