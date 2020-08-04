Трамп усомнился в заключении следствия о суициде Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в непосредственном самоубийстве обвиненного в сексуальных преступлениях бизнесмена Джеффри Эпштейна. Об этом он сказал в интервью порталу AXIOS.

Журналист попросил американского лидера объяснить, почему он публично пожелал всего хорошего сообщнице финансиста британке Гилейн Максвелл, которая задержана в Соединенных Штатах и обвиняется в соучастии в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«Ее друг или любовник был либо убит, либо покончил с собой в тюрьме. Теперь она находится в тюрьме. Я пожелал ей всего хорошего», — пояснил Трамп, отметив, что вину женщины еще предстоит доказать в суде.

Он также добавил, что люди до сих пор пытаются понять, как Эпштейн мог совершить самоубийство в тюрьме. Президент задался вопросом, он покончил с собой, или его убили.

Гилейн Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, который являлся владельцем одного из старейших издательств в мире — Macmillan («Макмиллан»). Предполагается, что Максвелл находила будущих жертв для Эпштейна, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали в июне 2019 года по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. В августе он скончался в тюремной камере в результате суицида.

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