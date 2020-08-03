Медведев и его жена получат дипломатические паспорта

Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана Медведева получат дипломатические паспорта. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, правом на получение дипломатического паспорта теперь наделяются зампред Совбеза и его супруг (супруга).

«Дополнить пунктом... заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Дмитрий Медведев занял пост заместителя председателя Совбеза РФ в январе 2020 года.

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