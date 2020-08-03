Белый дом: коммунисты следят за американскими детьми через TikTok

Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что члены Коммунистической партии Китая следят за американскими детьми с помощью приложения TikTok, сообщает РИА «Новости».

«Я знаю, что TikTok — это забавно. Но это и опасно. Вот в чем вопрос <...> Сейчас уже почти 10 часов утра (17.00 мск). Знает ли Коммунистическая партия Китая, где находятся ваши дети? Ответ может быть положительным», — сказал Наварро.

Он добавил, что скептически относится к возможной покупке компанией Microsoft социальной сети, которую власти страны намерены запретить при иных исходах ситуации.

По его словам, Microsoft сама работает в КНР, и это может «вызвать вопросы».

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайских социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Представители TikTok ответили на угрозу Трампа

— Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok

— Microsoft планирует завершить переговоры о покупке TikTok к 15 сентября