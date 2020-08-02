Россия не станет требовать исключения США из ОБСЕ

Российская сторона не собирается требовать исключения Соединенных Штатов из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Мы стремимся к тому, чтобы американцы поняли, что с созданием СБСЕ / ОБСЕ общеевропейский процесс принял масштабный характер <...> Ведь заметное укрепление роли ОБСЕ в системе европейской безопасности приведет к снижению влияния НАТО и Евросоюза», – рассказал Лукашевич.

По его словам, подобное развитие событий не выгодно США, об этом свидетельствуют попытки Соединенных Штатов «помешать институциональному развитию ОБСЕ».

При этом Лукашевич подчеркнул, что сама Россия не намерена выходить из организации, она «всегда оставалась очень четко приверженной ОБСЕ».

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