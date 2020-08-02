Стала известна дата обращения Лукашенко к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту 4 августа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агентство «БелТА».

«4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — цитирует «БелТА» слова пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт.

Эйсмонт добавила, что накануне обращения, 3 августа, обе палаты белорусского парламента откроют свои сессии для решения процессуальных вопросов.

«В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить», — добавила она.

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