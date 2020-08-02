WP: Трамп не проводит последовательную внешнюю политику по отношению к РФ

В материале, который был опубликован в газете The Washington Post указывается, что президент США Дональд Трамп подрывает внешнюю политику страны. Кроме того, в нем отмечается, что глава государства не осуществляет последовательную внешнюю политику по отношению к России.

Издание ссылается на бывшего сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга, который общался с журналистами на условиях конфиденциальности.

По словам собеседника газеты, разногласия между американским лидером и представителями его администрации насчет России «маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве».

Он отметил, что американский лидер не придерживается последовательной политики. Из-за этого многие эксперты называют работу нынешней администрации по данному направлению «тактическими ответами» на действия Москвы, указал бывший чиновник.