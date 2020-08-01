В Иране задержан поддерживаемый Вашингтоном главарь террористической группировки

Иранские правоохранительные органы задержали лидера террористической группировки, который, по утверждениям Тегерана, действует при поддержке США. Об этом сообщил телеканал IRIB.

Речь идет о Джамшиде Шармахде, который стоял во главе группировки «Тондар» (иранская подпольно-эмигрантская националистическая антиисламистская организация, которая добивается свержения клерикального режима исламской республики и ратует за восстановление в Иране шахской конституционной монархии).

По данным телеканала, организация имеет отношение ко взрыву в одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли свыше 10 человек, около 200 пострадали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

— Казненный за работу на ЦРУ в Иране передавал США данные о личной охране президента Сирии