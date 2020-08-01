В Иране задержан поддерживаемый Вашингтоном главарь террористической группировки

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Иранские правоохранительные органы задержали лидера террористической группировки, который, по утверждениям Тегерана, действует при поддержке США. Об этом сообщил телеканал IRIB.

Речь идет о Джамшиде Шармахде, который стоял во главе группировки «Тондар» (иранская подпольно-эмигрантская националистическая антиисламистская организация, которая добивается свержения клерикального режима исламской республики и ратует за восстановление в Иране шахской конституционной монархии).

По данным телеканала, организация имеет отношение ко взрыву в одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли свыше 10 человек, около 200 пострадали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Казненный за работу на ЦРУ в Иране передавал США данные о личной охране президента Сирии