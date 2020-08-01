Статкевич назвал заявление о связи с задержанными в Минске россиянами бредом мерина

Находящийся под арестом белорусский оппозиционер Николай Статкевич назвал утверждения Минска о его связи с задержанными ранее гражданами России в республике «бредом сивого хитропричесанного мерина». Слова политика привела на своей странице в Facebook его супруга Марина Адамович.

«Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что силою мысли проникаю в создание и организовываю заговор с Тихановским и «вагнеровцами»... А вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина», — заявил Статкевич.

Ранее консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев назвал утверждения Белоруссии о сговоре задержанных россиян с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем надуманными и недействительными.

В конце июля в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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