Российские дипломаты встретились с задержанными в Минске гражданами РФ

Российские дипломаты встретились с задержанными в Минске гражданами России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консула посольства РФ в Белоруссии Кирилла Плетнева.

По его словам, в ситуации с арестом россиян явно видна тенденциозность действий властей республики.

Также Плетнев подчеркнул, что заявления Минска о сговоре задержанных россиян с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.

Ранее в Минске сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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