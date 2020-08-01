Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса. Об этом российский парламентарий написал на своей странице в Twitter.

Ранее первый президент Украины заявил о необходимости создания спецфонда восстановления Донбасса, в который должны вложиться США, Великобритания и Россия. Кравчук напомнил о том, что украинская сторона подписала Будапештский меморандум в прошлом и отказалась от ядерного оружия, стоившего, по его словам около $300 млрд.

Пушков, в свою очередь, заявил, что ни одна страна не даст Украине денег. По его словам, Киев сначала должен вернуть Донбасс, иначе все деньги исчезнут до этого момента.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

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