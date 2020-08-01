Трамп: мы запрещаем TikTok в США

Президент США Дональд Трамп намерен запретить работу приложения TikTok на территории США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение Белого дома.

«Раз [мы] затронули [тему] TikTok, мы запрещаем их в США», — сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Как сообщалось, Microsoft заявила, что ведет переговоры о покупке китайского сервиса TikTok. Сервис принадлежит китайской интернет-компании ByteDance. Трамп заявлял, что власти страны рассматривают различные меры против TikTok, включая запрет.

Неделей ранее стало известно, что некоторые инвесторы приложения TikTok из США рассматривают возможность выкупа сервиса у материнской компании ByteDance. Это может быть связано с тем, что ByteDance становится все труднее контролировать приложение из-за его быстрорастущих показателей.

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