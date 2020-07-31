Трамп рассказал о мерах, которые могут применить против соцсети TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают различные меры против китайской соцсети TikTok, включая запрет, передает РИА «Новости».

«Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи <...> Есть пара вариантов... Посмотрим, что будет», — сказал президент.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайских социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

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