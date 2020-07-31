Дегтярев заявил, что Шнуров взял у него интервью ради хайпа

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что генпродюссер телеканала RTVI Сергей Шнуров взял у него интервью с целью хайпа, сообщает РИА «Новости».

«Он решил хайпануть на этой теме — назначении врио губернатора Хабаровского края. Позвонил его продюсер мне и говорит: «Хотим интервью». Я говорю: «Пусть приезжает», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что не платил генпродюссеру за запись разговора и ранее не был знаком с ним.

По словам политика, Шнуров хорошо чувствует, «где надо и как надо ловить волну», потому и решил провести данное интервью.

Ранее пресс-служба Партии роста, в которой состоит Шнуров, сообщила, что он намерен снять документальный фильм о протестах в Хабаровске.

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