Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС

В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Разумеется, недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии все «зеркально», — сказано в сообщении.

30 июля Евросоюз ввел санкции против граждан России, Китая и КНДР из-за предполагаемых кибератак WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Под действие ограничительных мер попали Алексей Минин, Алексей Моренц, Евгений Серебряков, Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

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