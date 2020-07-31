Контрабандист попытался протаранить пограничников на российско-украинской границе

В Ростовской области контрабандист попытался на машине протаранить российских пограничников на границе с Украиной, сообщило погрануправление ФСБ по региону.

Отмечается, что нарушитель получил ранения.

«Нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — говорится в сообщении.

Пограничникам пришлось применить оружие.

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