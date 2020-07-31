Контрабандист попытался протаранить пограничников на российско-украинской границе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Ростовской области контрабандист попытался на машине протаранить российских пограничников на границе с Украиной, сообщило погрануправление ФСБ по региону.
Отмечается, что нарушитель получил ранения.
«Нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — говорится в сообщении.
Пограничникам пришлось применить оружие.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Прячутся в фурах и стреляют: как пересекают границу РФ в пандемию
— Тбилиси обвиняет российских пограничников в незаконном задержании гражданина Грузии