Президент России Владимир Путин подписал закон о голосовании на выборах в несколько дней. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, голосование на выборах «может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».

Отмечается, что правило касается выборов и референдумов на всех уровнях.

Впервые такой подход использовался на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

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