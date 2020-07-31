Минченко: Репин мог не пройти муниципальный фильтр из-за недоработки команды

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию в Пермском крае, где кандидат от «Справедливой России» Александр Репин не прошел муниципальный фильтр.

«Есть две составляющих — объективная и субъективная. Первое — существующая сегодня в стране система муниципального фильтра нуждается в реформе. Я неоднократно говорил об этом и могу только повторить. На мой взгляд, те мандаты, которые партия получила на муниципальных выборах — они должны автоматически засчитываться в муниципальный фильтр для кандидатов, выдвинутых от этой партии. Во-вторых — не должно быть возможности так называемого «задвоения» подписей, или надо в электронном виде делать это, через госуслуги — если ты за кого-то подписался, то не можешь делать это за кого-либо еще. Я считаю, что должна быть возможность ставить подписи за разных кандидатов — так же, как у нас есть на выборах, когда один избиратель может за всех кандидатов подписаться и это никого не волнует», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, существующие в России сегодня параметры муниципального фильтра завышены — хватило бы одного процента. «Партии, уже представленные в региональном заксобрании, должны и в Госдуму от сбора муниципального фильтра быть освобождены. Это принципиальная позиция», — добавил Минченко.

По его словам, Репин проводил сбор подписей при существующих правилах.

«Там несколько моментов — Репин неоднократно вел себя во время выборов достаточно неряшливо, как мне рассказывали. Может быть и недоработка его команды. И конечно же — возможен сговор, была тема со школой, которую построила репинская компания. И в общем-то, было выяснение отношений между краевым бюджетом и Репиным, не исключаю, что могла быть расторговка вокруг этого объекта. Пермские СМИ это так выпячивают. Но ключевой вопрос, я считаю — реформа муниципального фильтра», — подытожил политолог.