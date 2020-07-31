Политолог: у партии Прилепина высокие шансы победить «эсеров» на их поле

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Газетой.Ru» оценил перспективы партии Захара Прилепина «За правду!».

По его мнению, успех партии зависит от многих обстоятельств — в том числе и от того, как они будут работать, на сколько хватит того задора, который «За правду!» демонстрирует сегодня, участвуя в ряде региональных кампаний.

«С одной стороны, устраивая региональную сеть по всей стране в рамках подготовки к большой федеральной кампании следующего года — и в нескольких регионах они участвуют в местных выборах, демонстрируя в хорошем смысле «комсомольский задор». Шансы их зависят от задора. Хочу сказать, что мы вот вчера-сегодня с коллегами обменивались мнениями по поводу кампании в Челябинске — там «За правду!» выходит на одно электоральное поле со справедливороссами. Там у них Гартунг возглавляет список, довольно популярный депутат. И четко совершенно по ряду маркеров видно — «За правду!» выходит на электорат «Справедливой России» и имеет шанс их сильно покусать. Многие сторонники СР могут перейти к ним. Новые взгляды, новые люди — такой, в хорошем смысле, качественный популизм», — отметил эксперт.

По словам Мартынова, на его личный вкус — у партии не самое удачное название. Однако «За правду!» противостоит «поднадоевшим, замылившим глаз, одно и тоже бубнящим, пожилым лидерам «Справедливой России»».

Политолог добавил, что в отдельно взятой челябинской кампании они удачно перехватывают повестку здорового популизма, на чем построена вся политическая сеть «эсеров».

«При определенных обстоятельства и том, что до следующей осени хватит «заправдинцам» этого — в хорошем смысле — «комсомольского задора», они вполне могут потеснить СР. Даже — возьму на себя смелость предположить — могут суметь преодолеть проходной барьер в Думу. Это возможно», — продолжил Мартынов.

Он также отметил, что Прилепин пока не является профессиональным политиком — это как и минус, так и плюс.

«Ему предстоит им стать, набраться опыта — он имеет за счет этого и плюсы, он двигает программу в духе «отменим Пенсионный фонд и будем выплачивать пенсии из бюджета». Да, это труднореализуемо, но как популистский лозунг для своеобразных категорий электората, зачастую — сторонников СР, то почему бы и нет? Успешный писатель, распиаренный, очень известный. Книги его довольно популярны — он за год может стать политиком. Особенно если ему помогут опытные товарищи по партии — например, очень опытный сенатор Бабаков, или опытный политолог Багдасаров. Они же рядом все — могут и подсказать, и научить чему-то, с точки зрения политического опыта. Хватит запала — будет и результат», — подытожил эксперт.