Обама раскритиковал Трампа, не упоминая его

Бывший президент США Барак Обама во время похорон конгрессмена Джона Льюиса раскритиковал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа, при этом не упоминая его, пишет Daily Mail.

Выступая возле гроба Льюиса, политик отметил, что покойный активист движения за гражданские права посвятил свою жизнь «борьбе с атаками на демократию», которые «циркулируют сейчас».

Отказываясь упоминать Трампа по имени, Обама заявил, что избирательная система в настоящее время подвергается нападкам со стороны республиканцев, пытающихся подавить голос меньшинства, и сорвать почтовое голосование.

«У власти есть те, кто старается отговорить людей от голосования <...> Они нападают на наши права голоса, подрывая почтовую службу в преддверии выборов, которые будут зависеть от избирательных бюллетеней», — намекнул на Трампа бывший лидер.

Стоит отметить, что критика Обамы прозвучала через несколько часов после того, как Трамп предложил отложить выборы 2020 года из-за претензий по поводу голосования по почте.

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