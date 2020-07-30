Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать Курбан-байрам, Хануку и Пасху государственными праздниками, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким, как Рамазан, Курбан-байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, и другим», — говорится в заявлении.

Поручение дано кабинету министров.

Отмечается, что это может быть сделано, чтобы обеспечить конституционные права и свободы граждан и реализации равных прав верующих любой религии.