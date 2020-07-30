Бастрыкин поручил разобраться с дракой ульяновских депутатов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах конфликта между депутатами Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится в сообщении СК.

Ранее стало известно, что депутаты Ульяновской области подрались во время заседания законодательного собрания.

Потасовка завязалась после того, как депутат ЕР попытался сорвать плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина с подписью «голубки». Этот плакат повесили представители КПРФ.

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