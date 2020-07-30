В Кремле опровергли сообщения о дестабилизации Москвой ситуации в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Москва могла кого-то направить в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, инцидент с задержанием россиян должен быть прояснен. В Москве надеются в скором времени получить информацию, которая прольет свет на упомянутые обстоятельства.

Накануне, 29 июля, в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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